СКР выработал ряд конкретных мер для защиты прав дольщиков - глава ведомства

07:32 Источник: Интерфакс

Ряд конкретных мер, направленных на повышение эффективности работы по защите прав дольщиков, выработан в Следственном комитете РФ (СКР), сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"В СК России выработан ряд конкретных мер, направленных на повышение эффективности работы в этом направлении. Лица, которые злоупотребляют доверчивостью граждан, должны отвечать по закону. Главное для нашего ведомства - защитить жилищные права тех, кто пострадал от преступных действий", - заявил Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

Он подчеркнул, что СКР серьезно обеспокоен защитой прав дольщиков.

"Мы видим масштаб проблемы и не можем оставаться в стороне. В одной только Московской области зарегистрировано 822 проблемных дома, в реестр "обманутых дольщиков" включено свыше 50 тыс. граждан. В Ленинградской области застройщиками нарушены обязательства по 17 тыс. договоров в отношении 180 домов", - уточнил председатель Следственного комитета РФ.