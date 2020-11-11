Силовики Киева обстреляли юг ДНР из гранатометов – СЦКК

07:42

Украинские силовики вечером 10 ноября открыли гранатометный огонь по району села Ленинское на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от Водяного к Ленинскому. Выпущено три гранаты из СПГ», – говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел произошел в 20:15.

Ранее сегодня сообщалось, что в 15:35 армия Киева открыла огонь из стрелкового оружия в направлении села Коминтерново со стороны села Бердянское. В 16:50 был зафиксирован второй обстрел со стороны ВФУ по направлению от Водяного. ДАН