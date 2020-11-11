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В Москве с 13 ноября и по 15 января вводятся дополнительные ограничения по COVID-19

08:23 11.11.2020 Источник: NEWSru.com

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных ограничений в городе из-за ситуации с коронавирусом с 13 ноября по 15 января.

Он констатировал, что в последние дни уровень заболеваемости снова показал существенный рост. 9 ноября в столице был отмечен суточный максимум за все время пандемии - 6897 заболевших. Доля положительных ПЦР-тестов на коронавирус выросла до 7,5%. "И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. <...> В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно", - признал мэр в своем блоге.

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