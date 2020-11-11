Из-за сбитого вертолета РФ в Азербайджане завели уголовное дело

08:34 Источник: РОСБАЛТ

В Азербайджане возбуждено уголовное дело после крушения российского вертолета Ми-24 на границе с Арменией.

По статье о «халатном отношении к службе» ответят те военные, которые якобы по ошибке сбили вертолет вне зоны боевых действий.

Как сообщила азербайджанская Генпрокуратура, расследование поручено военной прокуратуре Нахичеванской Автономной Республики.

«Возбуждено уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях)», — гласит сообщение ведомства.

К настоящему времени проведен осмотр ракетной установки, из которой был сбит вертолет, изъяты необходимые документы и опрошены те военные, которые могли быть причастны к инциденту.