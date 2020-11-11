Глава Минобороны Армении назвал миротворцев РФ в Карабахе "лучшим вариантом"
08:41 11.11.2020 Источник: РОСБАЛТ
Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что размещение в Нагорном Карабахе миротворческих сил РФ является «лучшим вариантом».
В своем комментарии Общественному телевидению Армении Тоноян отметил, что план размещения миротворцев был разработан за «очень короткое время», и выразил благодарность России за содействие в разрешении конфликта.
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