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НОВОСТИ

Россияне установили ипотечный рекорд

08:45 11.11.2020 Источник: Lenta.ru

C начала 2020 года в России ипотечных кредитов выдали на сумму 3,25 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные «Дом.РФ» и Frank RG.

Отмечается, что это больше, чем было выдано в течение 2018 года, который является рекордным для ипотечного рынка страны. Тогда жители России взяли кредитов на 3,01 триллиона рублей. В прошлом году объем выданных ссуд составил 2,85 триллиона.

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