Зеленский обсудил с Меркель план "ухода России из Донбасса"

08:53 Источник: REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 ноября провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Согласно источнику, стороны обсудили две главные темы — расширение доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая в настоящий момент разрабатывается в рамках международного фонда COVAX, а также вопрос достижения мира в Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита в «нормандском формате».

Президент Украины заявил Меркель, что продолжается самое длительное перемирие за весь период войны. Однако, добавил он, все еще имеют место провокации со стороны незаконных вооруженных формирований — «и это очень затрудняет продвижение к миру».

Глава украинского государства также рассказал о подготовленном Украиной новом плане «совместных действий» по Донбассу. Он отметил, что документ предоставлен партнерам по «нормандскому формату», что будет способствовать активизации работы контактной группы. Как отреагировала на документ Меркель, в Киеве не уточняют.

Согласно информации пресс-службы, президент Украины и канцлер ФРГ отметили важность предстоящего разговора советников лидеров «нормандской четверки».