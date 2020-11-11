0
0
98
НОВОСТИ

Зеленский обсудил с Меркель план "ухода России из Донбасса"

08:53 11.11.2020 Источник: REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 ноября провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Согласно источнику, стороны обсудили две главные темы — расширение доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая в настоящий момент разрабатывается в рамках международного фонда COVAX, а также вопрос достижения мира в Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита в «нормандском формате».

Президент Украины заявил Меркель, что продолжается самое длительное перемирие за весь период войны. Однако, добавил он, все еще имеют место провокации со стороны незаконных вооруженных формирований — «и это очень затрудняет продвижение к миру».

Глава украинского государства также рассказал о подготовленном Украиной новом плане «совместных действий» по Донбассу. Он отметил, что документ предоставлен партнерам по «нормандскому формату», что будет способствовать активизации работы контактной группы. Как отреагировала на документ Меркель, в Киеве не уточняют.

Согласно информации пресс-службы, президент Украины и канцлер ФРГ отметили важность предстоящего разговора советников лидеров «нормандской четверки».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 11.11.2020
Госдума пересмотрит правило расчета МРОТ
0
23
09:20 11.11.2020
СК направил в этом году в суды почти шесть тысяч дел о коррупции
0
53
09:05 11.11.2020
Чешская военная разведка допустила вероятность начала Третьей мировой
0
82
09:00 11.11.2020
У трех медиков, привитых вакциной "Спутник V", выявили коронавирус
0
85
08:58 11.11.2020
COVID-19: власти Дании признали, что истребление норок было не по закону
0
79
08:45 11.11.2020
Россияне установили ипотечный рекорд
0
104
08:41 11.11.2020
Глава Минобороны Армении назвал миротворцев РФ в Карабахе "лучшим вариантом"
0
130
08:34 11.11.2020
Из-за сбитого вертолета РФ в Азербайджане завели уголовное дело
0
118
08:23 11.11.2020
В Москве с 13 ноября и по 15 января вводятся дополнительные ограничения по COVID-19
0
131
08:14 11.11.2020
Осужденную в США россиянку Богдану Осипову освободили
0
131

Возврат к списку