Чешская военная разведка допустила вероятность начала Третьей мировой
09:05 11.11.2020 Источник: Известия
Чешская военная разведка допустила вероятность начала Третьей мировой войны. Специалисты считают, что пока возможный глобальный конфликт находится на стадии подготовки.
Среди причин возможного начала глобального конфликта названы активное развитие и использование технологий и рост напряженности между сверхдержавами — США, Россией и Китаем.
Согласно отчету разведки по итогам 2019 года, в мире начали появляться люди, мышление которых устроено таким образом, что они смогут и захотят вступить в крупномасштабную войну.
«Постепенно определяются технические средства, с применением которых он [конфликт] может вестись. Если мы не будем способны предугадать и оценить последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к взаимоуничтожению», — приводит 10 ноября текст документ газета Lidové noviny.
По мнению чешских специалистов, спровоцировать начало Третьей мировой может кибератака или нападение с использованием дронов, а также конфликт Москвы, Пекина и Вашингтона.
Разведка указала, что в последние годы наблюдается недостаток в диалоге на мировой арене, ставится под сомнение роль международных институтов и соглашений о разоружении. Известия
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