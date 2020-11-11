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Чешская военная разведка допустила вероятность начала Третьей мировой

09:05 11.11.2020 Источник: Известия

Чешская военная разведка допустила вероятность начала Третьей мировой войны. Специалисты считают, что пока возможный глобальный конфликт находится на стадии подготовки.

Среди причин возможного начала глобального конфликта названы активное развитие и использование технологий и рост напряженности между сверхдержавами — США, Россией и Китаем.

Согласно отчету разведки по итогам 2019 года, в мире начали появляться люди, мышление которых устроено таким образом, что они смогут и захотят вступить в крупномасштабную войну.

«Постепенно определяются технические средства, с применением которых он [конфликт] может вестись. Если мы не будем способны предугадать и оценить последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к взаимоуничтожению», — приводит 10 ноября текст документ газета Lidové noviny.

По мнению чешских специалистов, спровоцировать начало Третьей мировой может кибератака или нападение с использованием дронов, а также конфликт Москвы, Пекина и Вашингтона.

Разведка указала, что в последние годы наблюдается недостаток в диалоге на мировой арене, ставится под сомнение роль международных институтов и соглашений о разоружении.  Известия

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