COVID-19: власти Дании признали, что истребление норок было не по закону
08:58 11.11.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Власти Дании признали, что у них не было правового основания для распоряжения о массовом уничтожении всех норок на зверофермах, после того, как у тех была выявлена мутировавший штамм коронавируса.
Фермеры начали выбраковку норок в конце октября после того, как были выявлены первые случаи заражения этих животных.
"Даже если бы мы очень торопились, мы должны были четко понимать, что для этого необходима законодательная база, а ее не было. Приношу за это извинения", - заявил премьер-министр Метте Фредериксен, выступая в парламенте.
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