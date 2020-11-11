Цена Brent превысила $44 за баррель

10:00 Источник: Газета.Ru

Во время торгов на лондонской бирже ICE цена североморской нефтяной смеси марки Brent преодолела порог в $44 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, стоимость январского фьючерса на Brent, по данным на 00.55 по мск, поднималась на 3,82%, до $44,02 за баррель. Ранее такие показатели были зафиксированы на торгах 4 сентября 2020 года.

Кроме того, цена нефти WTI также отметила рост на 3,62%, до $42,09 за баррель. Газета.Ru