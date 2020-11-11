Пакистанская армия подвергла обстрелу индийскую часть Кашмира - СМИ
10:05 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия Пакистана в среду утром подвергла обстрелу из стрелкового оружия и минометов три сектора в индийской северной союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает агентство ПТИ со ссылкой на Министерство обороны Индии.
"Пакистанская армия нарушила режим прекращения огня, подвергнув интенсивному обстрелу из стрелкового оружия и минометов передовые посты индийских военнослужащих и населенные пункты в секторах Кирни, Шахпур и Касба в районе Пунч на линии контроля в Джамму и Кашмире", - цитирует агентство заявление источников в оборонном ведомстве.
Индийская армия открыла ответный огонь. О потерях среди военных и мирного населения не сообщается.
По данным индийской стороны, в ноябре Пакистан уже 13 раз нарушал действующий с 2003 года режим прекращения огня в Кашмире. В 2020 число таких вооруженных инцидентов достигло 3,8 тыс.
Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.
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