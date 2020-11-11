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Запрет на браки между мусульманами и иноверцами объяснил муфтий Чечни

10:32 11.11.2020

Ислам в принципе предполагает запрет на браки между мусульманами и представителями других религий, межконфессиональные союзы возможны только в исключительных случаях. Такой запрет помогает сохранить семьи, а при разводе делает процесс расставания менее болезненным, пояснил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

«Эти браки и не разрешали, для того чтобы запрещать: все и так знают, что в исламе бракосочетание с немусульманкой запрещено», — цитирует муфтия РИА «Новости».

По его словам, в исламе в этом вопросе нет разногласий. Салах-Хаджи Межиев отметил, что ограничение помогает сохранить «духовную гармонию» в семье и предотвращает возможные разногласия между супругами при воспитании ребенка. Запрет также способствует меньшему травмированию детей в случае развода родителей. «Если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс [развод] происходит безболезненно», — добавил муфтий.  znak.com

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