Пашинян заявил, что без соглашения по Карабаху была вероятность потерять Степанакерт

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения была вынуждена подписать соглашение по прекращению войны в Нагорном Карабахе, чтобы избежать военного коллапса. Об этом в среду заявил в ходе прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке" премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - отметил он.