Минюст США проверит законность иностранных контактов окружения Байдена
11:00 11.11.2020 Источник: Газета.Ru
Глава госдепа США Майк Помпео заявил, что американский минюст проследит за контактами кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена и его окружения с другими странами. Об этом он заявил в эфире Fox News.
По его словам, министерство будет проверять законность иностранных контактов политика.
Госсекретарь отметил, что ряд лиц администрации бывшего президента США Барака Обамы «показывал активность на международной арене» и после окончания президентского срока, что «не соответствовало» политике главы Белого дома Дональда Трампа и «американским интересам».
«Я надеюсь, что никто из тех, кто проводит эти консультации (из окружения Байдена. — «Газеты.Ru»), не нарушает Закон Логана», — подчеркнул Помпео.
Закон Логана был принят в 1799 году. Документ запрещал гражданам США вести переговоры со странами, с которыми американская администрация имеет споры, без соответствующих полномочий.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. Газета.Ru
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