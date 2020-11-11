В России впервые с 5 ноября выявили менее 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 851, до 1 836 960, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Число выявленных за сутки случаев оказалось ниже отметки в 20 000 впервые с 5 ноября, когда стало известно о 19 404 инфицированных.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 18 616. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В общей сложности в стране уже вылечились 1 369 357 человек, или 74,5% всех инфицированных.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 432 против 368 днем ранее. Это новый максимум с начала пандемии. По данным штаба, в общей сложности из-за нового заболевания в стране умерли 31 593 человека, или 1,72% всех заразившихся.
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