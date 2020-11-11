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У привитых "Спутник V" алтайских медиков не успел выработаться иммунитет - Минздрав РФ

12:20 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заражение новой коронавирусной инфекцией у привитых вакцинной "Спутник V" медиков в Алтайском крае может быть связано с тем, что у них не успел выработаться иммунитет после вакцинации. Об этом ТАСС в среду сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекцию пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции через три недели после второй инъекции - в это время идет процесс формирования иммунитета. Случаи положительных результатов ПЦР- тестирования у лиц, получивших вакцину, как правило, связаны с тем, что к моменту встречи с возбудителем COVID-19 у них не успел сформироваться иммунитет, поскольку прошло недостаточное количество времени с момента вакцинации", - сказал он.

Кузнецов также призвал граждан, прошедших вакцинацию против коронавируса, продолжать соблюдать все меры профилактики и защиты от инфекции - носить маски, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом - в течение трех недель после введения второго компонента вакцины.

Ранее в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края сообщили, что тесты на коронавирус у троих медиков в Алтайском крае, которые одними из первых получили вакцину "Спутник V", показали положительный результат.

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