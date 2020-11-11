В РФ выросла доля граждан, следящих за курсом доллара

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России выросла доля следящих за курсом доллара граждан. В октябре за ситуацией на валютном рынке регулярно наблюдали 22%. Иногда этим интересовался 41%, а 37% относятся к колебаниям равнодушно, такие данные приводит ВЦИОМ.

Октябрьские показатели немного уступают мартовским, когда курсами интересовались 27% респондентов. Тогда на рубль пришёлся серьёзный удар. Если в первых числах месяца доллар стоит 67 рублей, а евро 74 рубля, то в течение дух недель доллар взял отметку в 80 рублей, а евро торговался почти на уровне 90 рублей. Говорит Москва