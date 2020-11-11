Служба нацбезопасности Армении задержала лидера оппозиции Гагика Царукяна - депутат

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в среду задержали лидера самой крупной оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна, который вместе с другими оппозиционными лидерами созвал митинг в центре Еревана, протестуя против совместного заявления по Карабаху. Об этом сообщила журналистам депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян.

"Царукян задержан, он сейчас находится в здании СНБ", - заявила она.