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Служба нацбезопасности Армении задержала лидера оппозиции Гагика Царукяна - депутат

13:00 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в среду задержали лидера самой крупной оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна, который вместе с другими оппозиционными лидерами созвал митинг в центре Еревана, протестуя против совместного заявления по Карабаху. Об этом сообщила журналистам депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян.

"Царукян задержан, он сейчас находится в здании СНБ", - заявила она.

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