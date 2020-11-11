Цена нефти Brent превысила $45 за баррель
13:05 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 3,49% и на 12:47 мск достигала $45,13 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.
В последний раз Brent торговалась на этом уровне 2 сентября 2020 года.
WTI торгуется на уровне $43,14 за баррель, что на 3,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
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