Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 3,49% и на 12:47 мск достигала $45,13 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 2 сентября 2020 года.

WTI торгуется на уровне $43,14 за баррель, что на 3,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии.