Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы более 5 млн рублей
13:20 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ был инициирован правительством РФ.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение налоговой ставки до 15% приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей и в 2023 году - 68,5 млрд рублей. Эти ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе "Развитие здравоохранения".
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