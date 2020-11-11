Госдума приняла в первом чтении законопроект о Государственном совете РФ
13:32 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в среду единогласно приняла в первом чтении президентский законопроект о Государственном совете РФ, которым закрепляются структура, функции и полномочия этого конституционного органа.
Документ был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 14 октября, он направлен на дальнейшую реализацию положения конституции, согласно которой глава государства формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти".
Возглавлять Госсовет будет президент. Его членами по должности являются: премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель Администрации президента РФ и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица.
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