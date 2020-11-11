ФАС возглавит Максим Шаскольский

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Игоря Артемьева, возглавлявшего 16 лет Федеральную антимонопольную службу (ФАС), помощником председателя правительства. Распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.

"Хочу сказать самые добрые слова и коллективу Федеральной антимонопольной службы и вам лично за многолетнюю профессиональную работу, а также предложить вам пост помощника председателя правительства, - обратился глава кабинета министров к Артемьеву на встрече в среду. - Надеюсь, что мы также плодотворно с учетом вашего опыта будем работать над задачами по достижению национальных целей, которые поставил президент".

"Огромное спасибо за доверие и прежнее, и настоящее. Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься", - ответил Артемьев.

Документ о назначении Артемьева помощником председателя правительства уже подписан, этим же распоряжением Мишустин освободил его от должности главы ФАС.

Бывший вице-губернатор Санкт- Петербурга Максим Шаскольский принял предложение премьер- министра РФ Михаила Мишустина стать новым главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС).



"Спасибо большое, Михаил Владимирович", - сказал он в ответ на предложение Мишустина.