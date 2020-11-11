Минтруд РФ прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году - замминистра

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд России прогнозирует рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 14 тыс. 176 рублей к 2023 году. Об этом в среду заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

"Что касается нашего расчета, 2023 год <...> - МРОТ, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 тыс. 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохраненной доли 42 (процента - прим. ТАСС)", - сказал он на пленарном заседании в Госдуме.