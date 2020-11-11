Оппозиция Армении заявила о создании "Комитета национального спасения"

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семнадцать оппозиционных партий Армении приняли решение создать "Комитет национального спасения" и потребовали формирования временного правительства. Об этом в среду в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Мы сегодня создаем "Комитет национального спасения". Никол Пашинян должен уйти в отставку, после этого сформируем временное правительство", - заявил он.