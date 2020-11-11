Желание Турции разместить центр мониторинга в Карабахе расходится с видением РФ - Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление Турции о размещении мониторингового центра в Карабахе расходится с представлением Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не соответствует нашему пониманию", - сказал он, комментируя в беседе с журналистами в среду заявление офиса президента Турции о том, что центр мониторинга условий прекращения огня в Карабахе планируется разместить на территории, занятой Азербайджаном.