Путин сообщил о завершении создания в РФ защищенного пункта управления ядерными силами

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание в РФ нового, исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами завершается. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду очередное совещание с руководящим составом Минобороны РФ, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе, стратегическими ядерными силами", - сказал президент.