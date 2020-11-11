Россия выделила из федбюджета в 2020 году 4 трлн руб. на борьбу с коронавирусом - Белоусов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация направила в текущем году из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом 4 трлн рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

"Федеральный бюджет потратил на борьбу с COVID в этом году 4 трлн рублей. Федеральный бюджет объективно, понимая ситуацию, которая складывается в регионах, даже в таких сильных, как Москва и Московская область, стал таким военным щитом, который принял на себя весь этот удар", - сказал он.