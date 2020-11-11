0
0
11
НОВОСТИ

Россия выделила из федбюджета в 2020 году 4 трлн руб. на борьбу с коронавирусом - Белоусов

15:32 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация направила в текущем году из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом 4 трлн рублей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

"Федеральный бюджет потратил на борьбу с COVID в этом году 4 трлн рублей. Федеральный бюджет объективно, понимая ситуацию, которая складывается в регионах, даже в таких сильных, как Москва и Московская область, стал таким военным щитом, который принял на себя весь этот удар", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:34 11.11.2020
Еаптека вливается в экосистему Сбера
0
35
15:12 11.11.2020
Путин сообщил о завершении создания в РФ защищенного пункта управления ядерными силами
0
86
15:00 11.11.2020
Желание Турции разместить центр мониторинга в Карабахе расходится с видением РФ - Песков
0
103
14:32 11.11.2020
Оппозиция Армении заявила о создании "Комитета национального спасения"
0
141
14:12 11.11.2020
Минтруд РФ прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году - замминистра
0
161
14:00 11.11.2020
ФАС возглавит Максим Шаскольский
0
150
13:57 11.11.2020
Сбер минимизирует воздействие на окружающую среду и финансирует проекты возобновляемой энергетики
0
158
13:32 11.11.2020
Госдума приняла в первом чтении законопроект о Государственном совете РФ
0
166
13:20 11.11.2020
Госдума приняла закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы более 5 млн рублей
0
185
13:05 11.11.2020
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель
0
215

Возврат к списку