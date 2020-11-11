Правительство РФ решило закрыть торгпредства в Литве и на Украине
16:00 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Литве и на Украине. Соответствующее постановление 7 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации на Украине", - говорится в опубликованном постановлении.
С предложением о закрытии этих торгпредств в сентябре выступил Минпромторг. Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, после закрытия у РФ останутся торгпредства в 58 странах.
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