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НОВОСТИ

Правительство РФ решило закрыть торгпредства в Литве и на Украине

16:00 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Литве и на Украине. Соответствующее постановление 7 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации на Украине", - говорится в опубликованном постановлении.

С предложением о закрытии этих торгпредств в сентябре выступил Минпромторг. Как говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, после закрытия у РФ останутся торгпредства в 58 странах.

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