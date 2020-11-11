Алиев заявил, что Баку потребует компенсации от Еревана за ущерб в Карабахе
16:12 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку привлечет международных экспертов для оценки ущерба, причиненного перешедшим под контроль Азербайджана территориям, и будет требовать компенсации через международный суд.
"Будет проведен учет всего материального и морального ущерба, всех разрушений, и мы обратимся в международный суд", - приводит АзерТАдж слова Алиева на встрече с военнослужащими в среду.
Он добавил, что армянская сторона "выплатит компенсацию".
НОВОСТИ
- 17:12 11.11.2020
- Более двух третей субъектов РФ занижают прожиточный минимум - замглавы Минтруда
- 17:00 11.11.2020
- Почти все направленные в Карабах миротворцы из России имеют сирийский опыт - Генштаб ВС РФ
- 16:32 11.11.2020
- Мужчина убил топором женщину в торговом центре в Ленобласти - источник
- 16:00 11.11.2020
- Правительство РФ решило закрыть торгпредства в Литве и на Украине
- 15:34 11.11.2020
- Еаптека вливается в экосистему Сбера
- 15:32 11.11.2020
- Россия выделила из федбюджета в 2020 году 4 трлн руб. на борьбу с коронавирусом - Белоусов
- 15:12 11.11.2020
- Путин сообщил о завершении создания в РФ защищенного пункта управления ядерными силами
- 15:00 11.11.2020
- Желание Турции разместить центр мониторинга в Карабахе расходится с видением РФ - Песков
- 14:32 11.11.2020
- Оппозиция Армении заявила о создании "Комитета национального спасения"
- 14:12 11.11.2020
- Минтруд РФ прогнозирует рост МРОТ до 14 176 рублей к 2023 году - замминистра
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать