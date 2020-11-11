Алиев заявил, что Баку потребует компенсации от Еревана за ущерб в Карабахе

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку привлечет международных экспертов для оценки ущерба, причиненного перешедшим под контроль Азербайджана территориям, и будет требовать компенсации через международный суд.

"Будет проведен учет всего материального и морального ущерба, всех разрушений, и мы обратимся в международный суд", - приводит АзерТАдж слова Алиева на встрече с военнослужащими в среду.

Он добавил, что армянская сторона "выплатит компенсацию".