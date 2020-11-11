Мужчина убил топором женщину в торговом центре в Ленобласти - источник

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный топором мужчина убил женщину в торговом центре в городе Всеволожске в Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В торговом центре мужчина убил женщину, по предварительным данным, используя топор", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в среду днем. Другой источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан. "Мужчина задержан", - сказал он.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.