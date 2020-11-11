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Почти все направленные в Карабах миротворцы из России имеют сирийский опыт - Генштаб ВС РФ

17:00 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти все направленные в зону нагорнокарабахского конфликта российские миротворцы имеют сирийский опыт. Об этом сообщил на брифинге в среду начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"Практически все военнослужащие имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике", - подчеркнул Рудской.

По его словам, личный состав "прошел специальную подготовку по изучению и соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах".

"Миротворческий контингент оснащен самым современным вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун", а также обеспечен всеми необходимыми видами довольствия", - отметил Рудской.

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