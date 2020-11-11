Более половины жителей Украины считают, что государство идет по пути распада - опрос
17:32 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не развивается, а разваливается как государство, и жизнь ее населения становится все более тяжелой. Такой точки зрения придерживаются более половины опрошенных в ходе исследования Киевского международного института социологии (КМИС), результаты которого опубликованы на официальном сайте организации в среду.
Более 57% респондентов отметили, что Украине как государству грозит распад. Противоположной точки зрения придерживаются 35%, затруднились с ответом на этот вопрос чуть более 7%.
Большой процент участников исследования виновниками возможного раскола считают радикалов. Так, 45,2% респондентов отметили, что "радикалы и националисты делают все для развала страны, не понимают, как ею управлять". Около 29% придерживаются противоположного мнения, полагая, что страна держится на националистах.
Все более "нестерпимой" назвали жизнь в стране 55,1% жителей, отметивших также стагнацию в ее развитии. В то же время 42,5% считают, что Украина, хоть и медленно, но превращается в развитое государство. Почти половина опрошенных - 49,7% - верят, что страну из кризиса выведут только опытные политики, 38,4% хотели бы дать дорогу молодым.
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