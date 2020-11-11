Чистый отток капитала из РФ в январе- октябре 2020 г. вырос на 68,2%, до $44,4 млрд - ЦБ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - октябрь 2020 г., по предварительной оценке ЦБ, вырос на 68,18% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $44,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам десяти месяцев 2019 г. показатель находился на уровне $26,4 млрд.

Регулятор пояснил, что "в отличие от ситуации прошлого года, когда ключевую роль играло снижение обязательств банков, в январе - октябре 2020 г. показатель сформировался также за счет уменьшения задолженности перед нерезидентами прочих секторов".

По итогам 2019 г. вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $26,7 млрд против $63 млрд за 2018 г.