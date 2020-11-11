Зюганов проголосовал против льгот "детям войны"
17:25 11.11.2020
Представители фракции КПРФ в Московской городской думе решили не поддерживать законопроект о введении в Москве специальных выплат и льгот для «детей войны». Депутаты не стали принимать участие в голосовании по законопроекту в ходе пленарного заседания столичного парламента, а старший внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, как пишет "МК", проголосовал против принятия законопроекта.
Проект закона «О внесении изменений в закон города Москвы от 3 ноября 2004 года №70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» в связи с установлением категории жителей города Москвы «дети войны» и перечня мер социальной поддержки для указанной категории» был предложен единороссами. В документе предлагается законодательно закрепить категорию граждан «дети войны» и отнести к ней москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Они смогут получать определенную социальную поддержку, в частности, ежемесячную городскую денежную выплату за счет средств бюджета Москвы.
Также «детям войны» предлагается установить льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, обеспечить их право на бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам, а также право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, и предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. Кроме того, предлагается предоставить им преимущества на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание и на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.
НОВОСТИ
- 18:40 11.11.2020
- Принявшие беженцев страны должны вовлекаться в процесс их возвращения в Сирию - ООН
- 18:00 11.11.2020
- Чистый отток капитала из РФ в январе- октябре 2020 г. вырос на 68,2%, до $44,4 млрд - ЦБ
- 17:40 11.11.2020
- Подмосковье потратит на борьбу с коронавирусом около 10% бюджета в 2020 году
- 17:32 11.11.2020
- Более половины жителей Украины считают, что государство идет по пути распада - опрос
- 17:12 11.11.2020
- Более двух третей субъектов РФ занижают прожиточный минимум - замглавы Минтруда
- 17:00 11.11.2020
- Почти все направленные в Карабах миротворцы из России имеют сирийский опыт - Генштаб ВС РФ
- 16:32 11.11.2020
- Мужчина убил топором женщину в торговом центре в Ленобласти - источник
- 16:12 11.11.2020
- Алиев заявил, что Баку потребует компенсации от Еревана за ущерб в Карабахе
- 16:00 11.11.2020
- Правительство РФ решило закрыть торгпредства в Литве и на Украине
- 15:34 11.11.2020
- Еаптека вливается в экосистему Сбера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать