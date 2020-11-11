Зюганов проголосовал против льгот "детям войны"

17:25

Представители фракции КПРФ в Московской городской думе решили не поддерживать законопроект о введении в Москве специальных выплат и льгот для «детей войны». Депутаты не стали принимать участие в голосовании по законопроекту в ходе пленарного заседания столичного парламента, а старший внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, как пишет "МК", проголосовал против принятия законопроекта.

Проект закона «О внесении изменений в закон города Москвы от 3 ноября 2004 года №70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» в связи с установлением категории жителей города Москвы «дети войны» и перечня мер социальной поддержки для указанной категории» был предложен единороссами. В документе предлагается законодательно закрепить категорию граждан «дети войны» и отнести к ней москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Они смогут получать определенную социальную поддержку, в частности, ежемесячную городскую денежную выплату за счет средств бюджета Москвы.

Также «детям войны» предлагается установить льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, обеспечить их право на бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам, а также право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, и предоставление преимущественного права на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан. Кроме того, предлагается предоставить им преимущества на прием в организации стационарного социального обслуживания или организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание и на внеочередной прием в организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому.