Подмосковье потратит на борьбу с коронавирусом около 10% бюджета в 2020 году

17:40

Фото Антона Чернова



Расходы на борьбу с коронавирусом составят около 10% бюджета в этом году. Об этом губернаторсообщил на сессии "Сражение за будущее: как в войне с COVID-19 не потерять экономику", которая прошла в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". В мероприятии приняли участие первый зампред правительства РФ, мэр Москвы, гендиректор АСИ

"В Московской области мы потратим на ковид в этом году порядка 10% бюджета. На 60 млрд руб. мы могли бы построить детсады, школы, дороги. Все это ушло на средства индивидуальной защиты, медикаменты, врачей, поддержку бизнеса", - сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор подчеркнул, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья людей, поэтому в регионе действует ряд вынужденных ограничительных мер: "Мы ни в коем случае не хотим портить чью-то жизнь, ограничивая свободу, но точно хотим сохранить жизни людей, тех, кто находятся на инфекционных койках. Многие врачи сейчас не живут дома. Они до сих пор живут в гостиницах, у них пока нет возможности вернуться домой. Мы взаимодействуем и координируем наши действия с правительством РФ, пытаемся пройти этот непростой этап".

Еще одна задача - сохранение достатка каждой семьи. Для этого должны работать в соответствии с санитарными стандартами предприятия, а также привлекаться новые инвесторы - это рабочие места для людей и налоги для развития региона.

"Мы стараемся максимально готовить индустриальные площадки для дальнейшего роста, поддерживать направления, которые дают отдачу. Например, раньше мы огурцы, помидоры получали откуда угодно, только не из РФ. Сегодня НДС по выручке с теплиц - около 2 млрд руб., то есть за три года мы построили индустрию", - сказал Андрей Воробьёв.

Губернатора добавил, что для принятия своевременных эффективных решений важен консолидированный подход: "Мы должны делать выводы, чтобы в следующий раз быть сильнее. Я говорю про практическую поддержку бизнеса, создание новых рабочих мест, решение мегасложной задачи наращивания экспорта в нашей стране. И без участия федеральных властей это будет сделать непросто".