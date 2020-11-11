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Принявшие беженцев страны должны вовлекаться в процесс их возвращения в Сирию - ООН

18:40 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо обеспечить обширное участие ООН и стран, где находятся сирийские беженцы, в процесс их возвращения на родину, заявил резидент-координатор ООН в Сирии Имран Ризу на Международной конференции по возвращению беженцев в Дамаске.

По его словам, "важно создать доверие через сотрудничество для свободного и безопасного возвращения беженцев".

"Это предполагает инклюзивный подход, предполагает сотрудничество между странами, где находятся беженцы, и ООН в соответствии с международными нормами. Необходимо помочь соседним странам и Сирии создать такие условия, необходимо обеспечить обширное участие всех вовлеченных сторон и предпринять меры, которые помогут беженцам стать частью сообщества еще раз с равными правами и условиями жизни", - сказал Ризу.

Он отметил, что ООН готова продолжать сотрудничать с Сирией, чтобы создать условия, которые позволят гражданам вернуться. "И в этом смысле мы также призываем правительство Сирии минимизировать различные процедуры, связанные с возвращением", - сказал он.

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