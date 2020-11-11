Большинство россиян уверены, что сами вправе решать, предоставлять или нет свои данные - МГУ
19:20 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян готовы предоставлять свои персональные данные государству только по двум причинам - для борьбы с преступностью и в медицинских целях. Об этом сообщил в среду в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан.
"У людей разное отношение к тому, что происходит с их персональными данными. О России могу говорить на конкретных цифрах. <...> Все согласны, что есть два случая, когда государство вправе забрать наши персональные данные: 88% [россиян] согласны, что государство вправе пользоваться нашими данными для борьбы с преступностью, и 77% - что для борьбы с болезнями. Но большинство людей в РФ считают, что [персональные данные] принадлежат им", - сказал Аузан.
По его словам, 54% россиян говорят, что сами вправе решать, предоставлять или нет свои данные. При этом 40% готовы разрешить государству использовать эту информацию без разрешения. В то же время только 6% жителей страны уверены, что переданные государству данные защищены.
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