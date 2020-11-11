Вся вакцина "Спутник V" выкуплена государством - Гинцбург

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся произведенная вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" выкуплена государством, в розницу она не поступает, сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"У нас вся вакцина выкуплена российским государством, поэтому где купить... Мне кажется, она не продается, естественно, ни в розницу, ни другим способом", - сказал он на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.