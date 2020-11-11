0
0
0
НОВОСТИ

Вся вакцина "Спутник V" выкуплена государством - Гинцбург

20:00 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся произведенная вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" выкуплена государством, в розницу она не поступает, сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"У нас вся вакцина выкуплена российским государством, поэтому где купить... Мне кажется, она не продается, естественно, ни в розницу, ни другим способом", - сказал он на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 11.11.2020
Большинство россиян уверены, что сами вправе решать, предоставлять или нет свои данные - МГУ
0
119
18:40 11.11.2020
Принявшие беженцев страны должны вовлекаться в процесс их возвращения в Сирию - ООН
0
162
18:00 11.11.2020
Чистый отток капитала из РФ в январе- октябре 2020 г. вырос на 68,2%, до $44,4 млрд - ЦБ
0
225
17:40 11.11.2020
Подмосковье потратит на борьбу с коронавирусом около 10% бюджета в 2020 году
0
207
17:32 11.11.2020
Более половины жителей Украины считают, что государство идет по пути распада - опрос
0
267
17:25 11.11.2020
Зюганов проголосовал против льгот "детям войны"
0
287
17:12 11.11.2020
Более двух третей субъектов РФ занижают прожиточный минимум - замглавы Минтруда
0
291
17:00 11.11.2020
Почти все направленные в Карабах миротворцы из России имеют сирийский опыт - Генштаб ВС РФ
0
292
16:32 11.11.2020
Мужчина убил топором женщину в торговом центре в Ленобласти - источник
0
299
16:12 11.11.2020
Алиев заявил, что Баку потребует компенсации от Еревана за ущерб в Карабахе
0
332

Возврат к списку