Вся вакцина "Спутник V" выкуплена государством - Гинцбург
20:00 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вся произведенная вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" выкуплена государством, в розницу она не поступает, сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"У нас вся вакцина выкуплена российским государством, поэтому где купить... Мне кажется, она не продается, естественно, ни в розницу, ни другим способом", - сказал он на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.
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