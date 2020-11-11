ПНС Ливии подготовило текст «признания» для похищенных россиян

20:35

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сообщил о намерении Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заставить Максима Шугалея и Самера Суэйфана оговорить себя.

Накануне общественнику написали с незнакомого ливийского номера и рассказали, что российского социолога и его коллегу в настоящее время содержат не в тюрьме, а под охраной в другом помещении. Они проходят «реабилитацию» перед пресс-конференцией, запланированной на 22 ноября.

По словам анонима, пленников заставят дать показания против себя о том, что они нарушили законы Ливии. Текст «признания» уже написан на арабском языке. Перевод опубликовало издание RuNews24:

«Я, Максим Шугалей, и мой коллега Самер Суэйфан, прибыли сюда, в Государство Ливия, в город Триполи, по заданию российских властей для сбора информации и встречи с разыскиваемым Сейфом Каддафи. Мы находились и действовали здесь в нарушение закона, не имея на то должных законных оснований. Уже почти 2 года назад нас задержали власти Ливии. С начала, в течение небольшого срока мы находились в режиме изоляции. При этом условия, в которых мы находились, были благоприятные», - гласит документ, полученный Малькевичем.

Далее идут благодарности высшему руководству ПНС, а также Турции и Катару, которые поддерживают триполитанское «правительство», и заверения в том, что боевики не пытали их в частной тюрьме «Митига»: «Хотим заверить всех, что нас не пытали, не понуждали, и все домыслы, распространяемые российской машиной пропаганды, являются ложью».

Президент ФЗНЦ считает, что Шугалею и Суэйфану стоит согласиться и зачитать «признание», которое для них написали. Он уверен, это не будет расценено как поражение, но поможет вернуть их в Россию.