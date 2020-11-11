Россия выделила более $1 млрд на восстановление Сирии - руководитель штаба

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выделила более 1 млрд долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели. Об этом сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев в среду на международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 млрд долларов", - сказал Мизинцев. Он не уточнил, когда и на какой период были выделены средства.

По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях, как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.