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Россия выделила более $1 млрд на восстановление Сирии - руководитель штаба

20:40 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выделила более 1 млрд долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели. Об этом сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев в среду на международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более 1 млрд долларов", - сказал Мизинцев. Он не уточнил, когда и на какой период были выделены средства.

По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях, как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество.

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