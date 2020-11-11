Пригожин: либеральная кузница дала сбой на профессиональных навыках Соболь

21:46

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Евгения Пригожина о защите чести и достоинства и обязал юриста иноагента ФБК Любовь Соболь и телеканал «Царьград» опровергнуть заявление о причастности бизнесмена к нападению на супруга Соболь Сергея Мохова.

Соболь заявила, что она не была уведомлена надлежащим образом о заседании суда.

«Правда.ру» поинтересовалась у Пригожина, допускает ли он, что Соболь узнала о решении суда только из СМИ.

По словам бизнесмена, ситуация хорошо описывается фразой из романа Михаила Булгакова: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!» Соболь стоило бы признаться, что она не знает, как себя вести, и именно поэтому не является на заседания суда, считает Пригожин. Но предприниматель готов помочь ей восполнить пробелы в юридическом образовании.

«Как видно, либеральная кузница дает сбои и не обеспечивает свои кадры профессиональными навыками. Я приглашаю Любовь Соболь на практику в команду к своим квалифицированным юристам. Она как раз поможет нам подготовить новые иски, возможно, и на себя саму», - заявил Пригожин.

Напомним, в октябре бизнесмен подал несколько исков о защите чести и достоинства к представителям оппозиции, в том числе к Любови Соболь.