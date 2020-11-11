Люди старше 65 лет составляют 18% заразившихся коронавирусом в России
22:00 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля россиян старше 65 лет, больных коронавирусом, составляет 18% от общего числа заразившихся. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы во вторник, стенограмма которой опубликована в среду на сайте Комитета Госдумы по охране здоровья.
"В возрастной категории 65 лет и старше выявлено 18% от общего числа заболевших", - сказала она, отметив, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в данной категории превышен в 36 регионах России.
Голикова добавила, что наименьший показатель заболеваемости отмечается в категории детского населения, а самое серьезное распространение - в возрастной группе от 50 до 64 лет.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 51,5 млн человек, около 1,27 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения, выздоровели 1 369 357 человек, умерли 31 593. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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