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Люди старше 65 лет составляют 18% заразившихся коронавирусом в России

22:00 11.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля россиян старше 65 лет, больных коронавирусом, составляет 18% от общего числа заразившихся. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы во вторник, стенограмма которой опубликована в среду на сайте Комитета Госдумы по охране здоровья.

"В возрастной категории 65 лет и старше выявлено 18% от общего числа заболевших", - сказала она, отметив, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в данной категории превышен в 36 регионах России.

Голикова добавила, что наименьший показатель заболеваемости отмечается в категории детского населения, а самое серьезное распространение - в возрастной группе от 50 до 64 лет.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 51,5 млн человек, около 1,27 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения, выздоровели 1 369 357 человек, умерли 31 593. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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