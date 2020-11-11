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НОВОСТИ

Россия намерена разместить в Судане военную базу - СМИ

22:40 11.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Россия планирует разместить в Судане военную базу для кораблей с ядерными установками. Такой объект должен будет появиться на побережье Красного моря. В Москве уже одобрили проект соглашения с Хартумом. По условиям соглашения, Судан безвозмездно предоставит землю для российской базы, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей. Россия получит право беспошлинно ввозить и вывозить через морские порты и аэродромы Судана «любое вооружение, боеприпасы, оборудование», необходимое для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями». Утверждается, что размещение базы осуществляется в оборонительных целях.  Эхо Москвы

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