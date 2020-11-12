0
0
152
НОВОСТИ

Кабмин обсудит выплаты семьям с детьми и наделение тренеров статусом педагогов

07:00 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России проведет в четверг очередное заседание, на котором в том числе обсудит выделение субсидий на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Решение требуется, чтобы обеспечить такие выплаты в полном объеме, сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании планируется также рассмотреть законопроект, согласно которому организации, осуществляющие спортивную подготовку в качестве основной цели, станут образовательными, а участники спортивной подготовки - соответственно обучающимися и педагогическими работниками.

Ранее соответствующее поручение давал президент России Владимир Путин. Так, по итогам прошедшего в октябре заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства поручил правительству включить тренеров в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций.

Кроме того, будет обсуждаться законопроект, который позволит обеспечить контроль за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу и исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья, а также снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:25 12.11.2020
Главный инфекционист Минска вошел в Координационный совет белорусской оппозиции
0
16
08:20 12.11.2020
Театрам и кинотеатрам предписано сократить продажи билетов до середины января
0
32
08:10 12.11.2020
В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов Евросоюза
0
56
08:07 12.11.2020
Тяжелой атлетике предрекли гибель в случае исключения из программы Олимпиады
0
64
07:53 12.11.2020
Запасы обогащенного урана в Иране превышают лимит в 12 раз - МАГАТЭ
0
94
07:40 12.11.2020
Молдавия рассчитывает получить российскую COVID-вакцину до конца месяца - Додон
0
102
07:30 12.11.2020
В Совфеде предлагают Мишустину провести ревизию корпораций и институтов развития регионов
0
111
07:20 12.11.2020
Сторонники Пашиняна в парламенте Армении предлагают оппозиции выступить против посредничества РФ и "продолжить войну"
0
162
07:10 12.11.2020
Бизнес-объединения РФ призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы не допустить локдауна
0
125
22:40 11.11.2020
Россия намерена разместить в Судане военную базу - СМИ
0
527

Возврат к списку