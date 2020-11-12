Кабмин обсудит выплаты семьям с детьми и наделение тренеров статусом педагогов
07:00 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России проведет в четверг очередное заседание, на котором в том числе обсудит выделение субсидий на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Решение требуется, чтобы обеспечить такие выплаты в полном объеме, сообщает пресс-служба кабмина.
На заседании планируется также рассмотреть законопроект, согласно которому организации, осуществляющие спортивную подготовку в качестве основной цели, станут образовательными, а участники спортивной подготовки - соответственно обучающимися и педагогическими работниками.
Ранее соответствующее поручение давал президент России Владимир Путин. Так, по итогам прошедшего в октябре заседания Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства поручил правительству включить тренеров в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций.
Кроме того, будет обсуждаться законопроект, который позволит обеспечить контроль за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу и исполнения воинской обязанности по состоянию здоровья, а также снизить коррупционные риски при проведении медицинского освидетельствования призывников.
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