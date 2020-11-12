В Совфеде предлагают Мишустину провести ревизию корпораций и институтов развития регионов

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением провести ревизию корпораций, фондов и институтов развития регионов. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"С января 2020 года комитет проводит мониторинг деятельности институтов развития как инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Необходимо отметить, что результаты мониторинга уже указывают на необходимость проведения ревизии таких институтов с целью повышения их эффективности и сокращения расходов на их содержание", - говорится в письме.

На сегодняшний день в РФ, согласно документу, существует более 30 институтов развития. Кутепов напоминает, что в постановление Совета Федерации от 7 октября 2020 года были включены рекомендации правительству РФ обеспечить прозрачность деятельности государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного развития", а также осуществлять оценку эффективности их функционирования.

Сенатор, в частности, отмечает, что в 2018 году заработная плата действующего генерального директора некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в размере 1 млн рублей в месяц превышала расходы бюджетов некоторых моногородов. "Зарплата предыдущего генерального директора составляла 10 млн рублей в год. В 4 моногородах исполнение бюджетов по расходам за 2018 год составило не более 10 миллионов рублей. В 2018 году в 271 моногороде заработная плата зафиксирована на уровне ниже среднероссийского показателя", - подчеркнул Кутепов.

Он также упомянул в письме деятельность институтов развития Дальнего Востока. По его словам, существующий состав показателей их деятельности не позволяет объективно и однозначно определить вклад каждого института в достижение целей государственной программы РФ "Социально- экономическое развитие Дальневосточного федерального округа". При этом большую часть расходов институтов развития составляют расходы на оплату труда их персонала, уточняется в письме.

Говоря об АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Арктике", сенатор среди основных претензий к организации за 2019 год отмечает рост расходов на зарплаты при сокращении финансирования инвестпроектов и невыполнении планов, а также невыполнение запланированных показателей по использованию межбюджетных трансфертов. В структуре расходов организации свыше 40% составляют расходы на оплату труда. Средняя зарплата сотрудников на сегодняшний день составляет 115 тыс. рублей и является самой низкой среди институтов развития Дальнего Востока, уточняется в письме.