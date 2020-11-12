Запасы обогащенного урана в Иране превышают лимит в 12 раз - МАГАТЭ
07:53 12.11.2020 Источник: MIGnews
Запасы обогащенного урана в Иране в настоящее время более чем в 12 раз превышают допустимый предел, установленный в ядерной сделке от 2015 года.
Об этом сообщили эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), получившие доступ на еще один объект, на котором Тегеран мог вести незадекларированную активность в ядерной сфере в начале 2000-х гг, передает Associated Press.
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