Тяжелой атлетике предрекли гибель в случае исключения из программы Олимпиады
08:07 12.11.2020 Источник: NEWSru.com
Возможное исключение тяжелой атлетики из олимпийской программы приведет к гибели этого вида спорта. Такое мнение на пресс-конференции высказал член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Сэм Коффа.
Из-за допинговых скандалов тяжелая атлетика может не войти в программу летних Игр-2024.
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