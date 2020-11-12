Тяжелой атлетике предрекли гибель в случае исключения из программы Олимпиады

08:07 Источник: NEWSru.com

Возможное исключение тяжелой атлетики из олимпийской программы приведет к гибели этого вида спорта. Такое мнение на пресс-конференции высказал член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Сэм Коффа.

Из-за допинговых скандалов тяжелая атлетика может не войти в программу летних Игр-2024.