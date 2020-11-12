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НОВОСТИ

В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов Евросоюза

08:10 12.11.2020 Источник: Meduza

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате взрыва, произошедшего на немусульманском кладбище в Джидде в Саудовской Аравии.

Пострадавшие получили легкие ранения, сообщает Reuters, ссылаясь на неназванного представителя правительства Греции. По его словам, один из раненых — гражданин этой страны.

Самодельное взрывное устройство сработало на кладбище во время церемонии, посвященной 102-летию со дня завершения Первой мировой войны. В МИД Франции заявили, что на церемонии присутствовали дипломаты из нескольких стран Евросоюза, в частности, сотрудники французского консульства, сообщает «Аль-Джазира».

МИД Франции призвал своих граждан в Саудовской Аравии быть «на пределе готовности» из-за случившегося.

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