Главный инфекционист Минска вошел в Координационный совет белорусской оппозиции

08:25 Источник: РОСБАЛТ

Главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Никита Соловей вошел в состав Координационного совета оппозиции Белоруссии. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале совета.

В сообщении цитируется заявление Соловья, согласно которому, он принял это решение потому, что в Белоруссии наблюдается кризис общественного доверия к действующим органам власти».

Врач также подчеркивает, что «эскалация насилия и попрание базисных прав человека приводят к все большему расколу» в стране, и называет своей целью помощь в «безболезненном выходе из сложившейся кризисной ситуации».