0
0
1
НОВОСТИ

Главный инфекционист Минска вошел в Координационный совет белорусской оппозиции

08:25 12.11.2020 Источник: РОСБАЛТ

Главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Никита Соловей вошел в состав Координационного совета оппозиции Белоруссии. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале совета.

В сообщении цитируется заявление Соловья, согласно которому, он принял это решение потому, что в Белоруссии наблюдается кризис общественного доверия к действующим органам власти».

Врач также подчеркивает, что «эскалация насилия и попрание базисных прав человека приводят к все большему расколу» в стране, и называет своей целью помощь в «безболезненном выходе из сложившейся кризисной ситуации».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:20 12.11.2020
Театрам и кинотеатрам предписано сократить продажи билетов до середины января
0
18
08:10 12.11.2020
В Саудовской Аравии произошел взрыв на церемонии с участием дипломатов Евросоюза
0
49
08:07 12.11.2020
Тяжелой атлетике предрекли гибель в случае исключения из программы Олимпиады
0
53
07:53 12.11.2020
Запасы обогащенного урана в Иране превышают лимит в 12 раз - МАГАТЭ
0
88
07:40 12.11.2020
Молдавия рассчитывает получить российскую COVID-вакцину до конца месяца - Додон
0
90
07:30 12.11.2020
В Совфеде предлагают Мишустину провести ревизию корпораций и институтов развития регионов
0
106
07:20 12.11.2020
Сторонники Пашиняна в парламенте Армении предлагают оппозиции выступить против посредничества РФ и "продолжить войну"
0
153
07:10 12.11.2020
Бизнес-объединения РФ призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы не допустить локдауна
0
122
07:00 12.11.2020
Кабмин обсудит выплаты семьям с детьми и наделение тренеров статусом педагогов
0
151
22:40 11.11.2020
Россия намерена разместить в Судане военную базу - СМИ
0
524

Возврат к списку