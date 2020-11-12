В США приготовили новые санкции за "Северный поток-2" - СМИ

08:34 Источник: РОСБАЛТ

Под американскими санкциями за участие в проекте «Северный поток-2» могут оказаться страховые компании. Об этом узнало агентство Bloomberg.

По его информации, Конгресс США до конца года, то есть при «старой» администрации Дональда Трампа, намерен одобрить санкции против страховщиков и участников сертификационного рынка.

Поясняется, что рыночные игроки могут пострадать за сотрудничество с российскими судами, прокладывающими трубопровод.

Ограничения планируется провести как поправку к проекту оборонного бюджета на 2021 год, при этом они не затронут Германию.

Как изменится эта санкционная перспектива, если победителем президентских выборов в Штатах официально провозгласят Джозефа Байдена, эксперты пока не прогнозируют.

Ранее немецкие власти не исключили, что могут запретить введение газопровода «Северный поток-2» в эксплуатацию из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.